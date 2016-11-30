Путин обсудил с Эрдоганом двусторонние отношения и Сирию

В состоявшемся 30 ноября телефонном разговоре президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили российско-турецкие двусторонние отношения и предстоящие контакты на различных уровнях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-турецких отношений, включая предстоящие в ближайшее время двусторонние контакты на различных уровнях», — цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости» .

Кроме того, Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили сирийскую проблематику, в том числе ситуацию в Алеппо.

Российский лидер также выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью 11 школьниц в общежитии для девочек города Адана.

Ранее российская сторона выразила недоумение заявлением Эрдогана о том, что турецкая армия вошла в Сирию, чтобы свергнуть режим Башара Асада. В Кремле отметили, что это высказывание турецкого лидера противоречит всему, что было сказано Эрдоганом ранее.

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