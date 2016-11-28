Путин обсудил с членами Совбеза Сирию и послание Федеральному Собранию

На очередном совещании с постоянными членами Совета Безопасности президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии, подготовку к посланию Федеральному Собранию, а также вопрос деятельности российских журналистов за рубежом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- В ходе совещания обсуждалась тема продвижения сирийской армии в восточном Алеппо и освобождения значительных кварталов города от террористов. Состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся информационного присутствия российских СМИ за рубежом. Обсуждалась также подготовка к предстоящему 1 декабря посланию президента Федеральному собранию, - цитирует Пескова ТАСС.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.