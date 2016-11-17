Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и предстоящий саммит АТЭС

На оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ президент РФ Владимир Путин обсудил с присутствующими текущую ситуацию в Сирии, а также предстоящие контакты на саммите АТЭС в Перу. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Наряду с текущими вопросами внутрироссийской социально-экономической повестки дня состоялось подробное обсуждение положения в Сирии, в частности – ситуации вокруг районов Идлиб, Хомс и Алеппо, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, участники совещания «обменялись мнениями в русле подготовки предстоящих контактов президента на саммите АТЭС, на полях этого саммита в столице Перу городе Лиме».

По словам Пескова, в совещании у главы государства приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.