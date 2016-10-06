Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Сирии и цены на нефть

На последнем совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности обсуждалась текущая ситуация в Сирии, а также проблема ценообразования на мировом рынке энергоносителей. Об этом рассказал журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Наряду с текущими вопросами социально-экономической внутрироссийской повестки дня участники совещания подробно обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг Алеппо в условиях выхода американской стороны из договоренностей по прекращению огня в Сирии. Была отмечена растущая обеспокоенность в связи с продолжающимся блокированием террористическими организациями попыток оказания гуманитарной помощи мирному населению, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в связи с предстоящими у главы государства международными встречами Путин обсудил с членами Совбеза также ситуацию на рынках углеводородов.

- В контексте предстоящих на следующей неделе международных контактов президента в Стамбуле и его выступления на Всемирном энергетическом конгрессе была обсуждена ситуация на мировых рынках энергоносителей, - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что 10 октября Путин примет участие в работе Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле, в ходе которого у российского лидера запланировано несколько встреч с зарубежными лидерами, в частности с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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