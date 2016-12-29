Путин обсудил с Асадом процесс перехода к мирным переговорам по Сирии

В телефонной беседе между президентами РФ и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом стороны дали высокую оценку достижению договоренностей о полном прекращении огня и обсудили перспективы мирного урегулирования ситуации в стране.

Асад поблагодарил российского лидера за содействие и выразил готовность в полной мере соблюдать условия соглашения, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Стороны также сошлись в том, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию «явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса».