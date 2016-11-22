Президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Послание будет первого числа. Пресс-конференция тоже будет в декабре, во второй половине, о дате мы сообщим дополнительно, - сказал Песков.

При этом он не стал уточнять, какой теме будет посвящено послание, отметив, что тем будет несколько.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин обратится к Федеральному собранию 8 декабря, а итоговая пресс-конференция состоится 22 декабря. Позже Песков опроверг данные сведения, сообщает Интерфакс.