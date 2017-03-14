Путин обратил внимание Генпрокуратуры на необоснованное повышение тарифов ЖКХ
Выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ведомство обязано незамедлительно реагировать на необоснованное повышение тарифов ЖКХ.
- Самого пристального внимания с вашей стороны требует сфера жилищно-коммунального хозяйства. Надо безотлагательно реагировать, если люди жалуются на необоснованное завышение коммунальных платежей, - цитирует Путина ТАСС.
По словам главы государства, прокуратура должна реагировать на сообщения людей о необоснованных платежах на проведение коммунального ремонта, на низкое качество услуг.
- Необходимо детально разбираться с фактами неправомерного роста цен на основные продукты питания и жизненно важные медикаменты. Это тонкая работа, потому что в условиях инфляции рост цен в отдельных секторах так или иначе неизбежен. Я говорю именно об экономически необоснованном завышенном росте, - подчеркнул российский лидер.
Президент РФ причислил к первоочередным задачам, стоящим перед прокуратурой, отслеживание и пресечение оборота недоброкачественных и фальсифицированных товаров.
- Конечно, должны быть надежно защищены социально уязвимые категории граждан: пожилые люди, дети, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью, - подчеркнул Путин, обязав ведомство досконально и тщательно разбираться в каждом конкретном случае.
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