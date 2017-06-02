Путин обещал не винить Трампа в плохой погоде

Президент РФ Владимир Путин обещал не винить президента США Дональда Трампа за то, что в Москве установилась холодная погода.

Так российский лидер в шутку отреагировал на решение о выходе США из Парижского соглашения по климату.

«Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем», — цитирует «РИА Новости» слова Путина.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из соглашения по климату, так как оно могло нанести ущерб экономическим интересам США, обогащая Индию и Китай.