Путин обещал не винить Трампа в плохой погоде
Президент РФ Владимир Путин обещал не винить президента США Дональда Трампа за то, что в Москве установилась холодная погода.
Так российский лидер в шутку отреагировал на решение о выходе США из Парижского соглашения по климату.
«Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм. Но мы этого делать не будем», — цитирует «РИА Новости» слова Путина.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из соглашения по климату, так как оно могло нанести ущерб экономическим интересам США, обогащая Индию и Китай.
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