Путин 17 ноября проведет очередное совещание с руководством Минобороны РФ

На совещании с руководством Министерства обороны РФ президент РФ Владимир Путин планирует обсудить вопрос мобилизационной готовности армии. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Завтра будет еще одна сессия совещаний. Будут обсуждаться вопросы мобилизационной готовности, то, как обстоит дело с резервированием, с государственным резервом. То есть детальная работа будет завтра продолжаться, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в этот же день в Сочи состоится совещание главы государства с постоянными членами Совета Безопасности РФ.