Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ближневосточное урегулирование
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили сирийский кризис и проблемы палестино-израильского урегулирования.
Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщает ТАСС.
Ранее сегодня президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили во время телефонного разговора договоренности о прекращении боевых действий в Сирии. Речь шла и о запуске переговоров с сирийской оппозицией в Астане.
Лидеры двух стран условились продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса. Путин и Роуахани также поздравили друг друга с Новым годом.
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