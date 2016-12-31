Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ближневосточное урегулирование

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили сирийский кризис и проблемы палестино-израильского урегулирования.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщает ТАСС.

Ранее сегодня президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили во время телефонного разговора договоренности о прекращении боевых действий в Сирии. Речь шла и о запуске переговоров с сирийской оппозицией в Астане.

Лидеры двух стран условились продолжить тесную координацию усилий в целях окончательного урегулирования сирийского кризиса. Путин и Роуахани также поздравили друг друга с Новым годом.