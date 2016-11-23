Путин назвал задержание военнослужащих РФ в Крыму очередным вероломством

Выступая перед журналистами, президент РФ Владимир Путин заявил, что задержание Службой безопасности Украины российских военнослужащих в Крыму является очередным вероломным шагом, который можно сравнить с отключением на полуострове электричества в зимнее время.

- Думаю, что это вероломство в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы, - цитирует Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Обоих заманили на территорию украинского пропускного пункта «якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины».