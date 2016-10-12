Путин назвал виновников удара по гуманитарному конвою в Алеппо

Президент России Владимир Путин назвал виновников удара по гумконвою в сирийском Алеппо, вину за который на Западе возложили на Россию. Глава государства сказал сегодня, что удар нанесла одна из террористических организаций.

"Мы же видим, что происходит — это огульные совершенно обвинения России во всех смертных грехах, во всех преступлениях. Удар по этой гуманитарной колонне. Но мы-то знаем, кто нанес удар по этой гуманитарной колонне. Это одна из террористических организаций", — заявил президент на форуме "Россия зовет!".

Гуманитарный конвой ООН попал под обстрел в ночь на 20 сентября недалеко от Алеппо. Из 30 грузовиков 18 было уничтожено, погибли не менее 20 человек, напоминает РИА Новости.

Российские военные эксперты высказывали мнение, что сам удар по мирной автоколонне был сфальсифицирован. Многие технические детали, представленные на видео, снятом сразу после бомбежки, говорят о том, что авиаудар по гумконвою – обыкновенная фальшивка и инсценировка.