Путин назвал условия освобождения украинского режиссера Олега Сенцова

Выступая на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин заявил, что для освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, должны сложиться определенные условия.

- Сенцов осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности. Решение суда по его делу вынесено, — цитируют Путина «Известия».

По словам главы государства, для освобождения режиссера должны «созреть» подходящие условия, но действовать в этой ситуации без решения суда невозможно.

- Никто его не осуждал за его взгляды, за его позицию. Осуждение произошло за его намерение совершать действия, которые законом относятся, фактически, к действиям террористического характера и которые могли повлечь за собой тяжелейшие последствия для наших граждан. Вот в этом дело, а не в какой-то его позиции, — добавил президент РФ.

Украинский режиссер Олег Сенцов является основателем действовавшей на территории Крыма террористической группировки, целью которой являлась дестабилизация власти полуострова. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности преступлений режиссер был приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

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