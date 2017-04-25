Путин назвал условие выделения денег на лечение гепатита С

Президент РФ Владимир Путин обещал выделить средства для лечения хронической формы гепатита С, если препараты, позволяющие уничтожить вирус, действительно существуют.

В ходе встречи с представителями деловых кругов Ярославской области один из участников рассказал, что его фармацевтическое предприятие разработало новые эффективные препараты от хронического гепатита С, снижающие стоимость лечения в 7 раз по сравнению с нынешней, составляющей 800 тысяч рублей.

По словам предпринимателя, после выхода препаратов на рынок перед Минздравом будет поставлен вопрос о том, чтобы государство выделило средства на устранение этого заболевания, поскольку препараты полностью убивают вирус.

В ответ на заявление представителя фармацевтической компании Путин заявил, что необходимо исходить из общих возможностей бюджета, но если такие препараты появились, грех не использовать. Об этом сообщает «РИА Новости».

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