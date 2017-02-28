Путин назвал условие закрытия российской военной базы в Киргизии

Россия готова закрыть военную базу Кант в Киргизии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

- Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои Вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем, - заявил глава российского государства.

Путин подчеркнул, что вопрос расширения воинского контингента РФ на базе Кант не обсуждался, однако, если киргизская сторона завит о таком желании, то все возможно обсудить.

Он также отметил, что у России нет необходимости размещать на территории Киргизии воинский контингент, добавив, что наличие в этой стране российской военной базы Кант «связано только с обеспечением безопасности самой Киргизии.

- Имейте в виду, что для нас это тоже дополнительные расходы, - цитирует ТАСС слова Путина.