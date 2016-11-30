Путин назвал урегулирование на Ближнем Востоке возможным при участии всех стран

Для того чтобы достичь прогресса в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, необходимо объединение усилий всех заинтересованных сторон, однако подобного взаимодействия сейчас не наблюдается. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на международном форуме «Примаковские чтения».

- Сегодня понятно, что необходимым условием нормализации ситуации на Ближнем Востоке является эффективное взаимодействие всех заинтересованных и имеющих влияние международных игроков. В этой логике выдвинутая нами инициатива формирования широкого фронта борьбы с терроризмом должна быть реализована. К сожалению, пока такой фронт не создан, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства напомнил, что о разрушительных последствиях революций на Ближнем Востоке предупреждал еще Евгений Примаков.

- Еще за годы так называемой «арабской весны» Евгений Максимович предупреждал, какой катастрофой может обернуться обрушение светских режимов в ближневосточных странах. Слова Примакова сбылись - можно сказать, к сожалению сбылись. К сожалению, Ближний Восток оказался ввергнут в череду кровавых конфликтов, превратился в очаг терроризма и религиозного экстремизма, - подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, опыт, интуиция и знание ближневосточной проблематики Примаковым признавались всеми.

- Я и сам всегда прислушивался к оценкам и к мнению Евгения Максимовича. Как мудрому дипломату доверял - не могу сказать, что поручал, но просил его исполнить ответственные деликатные миссии. В арабском мире он пользовался непререкаемым, неоспоримым приоритетом, - констатировал президент РФ.