Путин назвал ужасной трагедией массовое отравление людей в Иркутске
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что массовое отравление людей в Иркутске является ужасной трагедией.
- То, что происходит в Иркутске, - ужасная трагедия. Просто нет слов. Ужасное безобразие, что органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили это, - заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что необходим комплекс мер для пресечения подобного в дальнейшем.
- По поводу алкоголизации. Это действительно проблема. Здесь нужен комплекс мер, он осуществляется. Это не могут быть меры запретительного характера, хотя некоторые вопросы должны лежать и в этой сфере, - подчеркнул Путин.
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