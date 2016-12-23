Путин назвал ужасной трагедией массовое отравление людей в Иркутске

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что массовое отравление людей в Иркутске является ужасной трагедией.

- То, что происходит в Иркутске, - ужасная трагедия. Просто нет слов. Ужасное безобразие, что органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили это, - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходим комплекс мер для пресечения подобного в дальнейшем.

- По поводу алкоголизации. Это действительно проблема. Здесь нужен комплекс мер, он осуществляется. Это не могут быть меры запретительного характера, хотя некоторые вопросы должны лежать и в этой сфере, - подчеркнул Путин.