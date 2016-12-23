Путин назвал убийство посла покушением на отношения РФ и Турции

Убийство российского дипломата Андрея Карлова в Анкаре – покушение на российско-турецкие отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос турецкого журналиста.

Вместе с тем он заверил, что это преступление не помешает их развитию.

Президент добавил, что ранее скептически относился к высказываниям о том, что Су-24 не мог быть сбит без решения высшего руководства Турции. По его словам, после убийства Карлова он изменил свое мнение и начинает верить в возможность этого.