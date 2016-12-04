Путин назвал Трампа умным человеком
Избранный президент США Дональд Трамп является умным человеком, осознающим всю ответственность своего нового поста, считает глава РФ Владимир Путин.
По его словам, Трамп из предпринимателя вырос до государственного деятеля, став главой одной из ведущих стран мира, одной из ведущих экономик мира, а также военной державы.
- И поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, - это говорит о том, что он человек умный,- сказал президент РФ в интервью ведущей программы «Итоги недели» на канале НТВ Ираде Зейналовой.
Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает ТАСС.
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