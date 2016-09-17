Путин не назвал свои предпочтения на выборах президента США

Президент РФ Владимир Путин не стал озвучивать, кого из кандидатов в президенты США он поддерживает. По его словам, он поддерживает любого, кто настроен на доброжелательные отношения с Москвой.

– Я по поводу поддержек уже говорил, ничего нового сказать не смогу сейчас, да и не хочу. Единственно, что хотел бы сказать, что мы поддерживаем любого человека в любой стране, который хочет выстраивать с нами добрососедские и партнерские отношения, – отметил Путин. Он также добавил, что внимательно следит за предвыборной компанией в США, сообщает РИА «Новости».

Президент РФ добавил, что Кремль относится с симпатией к тем, кто хочет выстроить с Россией добрососедские и равноправные отношения.