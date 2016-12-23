Путин назвал субсидии в сельское хозяйство «антикризисной мерой»
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин отметил, что субсидии в сельское хозяйство являются антикризисной мерой, а потому они не могут осуществляться в таком объеме на постоянной основе.
- Антикризисная мера не может быть постоянной. Она на то и антикризисная, чтобы помочь отдельным отраслям, - отметил Путин, подчеркнув, что в следующем году правительство планирует продолжить финансировать некоторые отрасли сельского хозяйства.
Российский лидер также поблагодарил сельчан за рекордно богатый урожай в 2016 году.
Следующая новость Стартовала пресс-конференция президента России Владимира Путина
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