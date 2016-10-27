Путин назвал русских и украинцев одним разделенным народом
Русские и украинцы – это один народ, который сначала разделили, а потом стравили. Так заявил сегодня президент России Владимир Путин на пленарной сессии
международного дискуссионного клуба "Валдай". По мнению Путина, о выход из этой ситуации обязательно будет найден, сообщает РИА Новости.
«У нас есть люди крайних взглядов националистических как в России, так и в Украине. Но в целом, большинстве своем — это один народ. Народ одной истории, одной культуры. Очень близкий этнически», — сказал Путин.
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