Путин назвал русских и украинцев одним разделенным народом

Русские и украинцы – это один народ, который сначала разделили, а потом стравили. Так заявил сегодня президент России Владимир Путин на пленарной сессии

международного дискуссионного клуба "Валдай". По мнению Путина, о выход из этой ситуации обязательно будет найден, сообщает РИА Новости.

«У нас есть люди крайних взглядов националистических как в России, так и в Украине. Но в целом, большинстве своем — это один народ. Народ одной истории, одной культуры. Очень близкий этнически», — сказал Путин.