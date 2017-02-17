Путин назвал ротацию губернаторов естественным процессом

Президент РФ Владимир Путин назвал ротацию губернаторов совершенно естественным процессом. Об этом он заявил, выступая на встрече с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей.

- Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы, — сказал президент.

Он также выразил благодарность экс-губернаторам за проделанную работу, отметив, что регионы за это время изменились в лучшую сторону. Вместе с тем Путин сообщил, что «безусловно, проблем всегда и везде хватает - и по регионам, и в стране в целом».

С начала февраля пять руководителей российских регионов досрочно подали в отставку и заявили, что не собираются участвовать в сентябрьских выборах руководителей субъектов федерации. Таким образом свои полномочия сложили губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Рязанской области Олег Ковалев и глава Карелии Александр Худилайнен, сообщает "Федерал пресс".

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