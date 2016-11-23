Путин назвал победившего на праймериз во Франции Фийона «особенным политиком»

Победивший в первом туре праймериз во Франции Франсуа Фийон заслужил высокую оценку президента РФ Владимира Путина. Глава государства считает Фийона «особенным политиком» и «в высшей степени профессионалом».

- Господин Фийон, на мой взгляд, сильно отличается от политиков в мире, потому что он такой человек немножко, на первый взгляд, закрытый, непубличный, но при всех его очень европейских манерах в лучшем смысле этого слова он умеет отстаивать свою точку зрения. Делает это очень жестко, последовательно. В этом смысле он жесткий переговорщик. Он, безусловно, в высшей степени профессионал, - цитирует Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что в первом туре голосования, предваряющего президентские выборы во Франции, неожиданно для многих победил Фийон, которого западные СМИ называли «темной лошадкой».