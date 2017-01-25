Путин назвал переговоры по Сирии в Астане основой для продолжения диалога в Женеве

Прошедшие в Астане переговоры с участием представителей власти и оппозиции Сирии должны стать хорошей базой для продолжения диалога в Женеве. Такое мнение на встрече с королем Иордании Абдаллой II высказал президент РФ Владимир Путин.

- Считаю очень важным отметить, что участники процесса в Астане зафиксировали невозможность решения сирийской проблемы военным путем. И мы очень рассчитываем на то, что переговоры в Астане станут хорошей базой для продолжения этого переговорного процесса в Женеве, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства также поблагодарил короля Иордании за содействие в организации переговоров в Астане.

- Хотел бы вас поблагодарить за поддержку процесса, который начат в столице Казахстана. Благодаря нашим общим усилиям процесс развивается на основе очень важного решения, которого удалось добиться - прекращения боевых действий, прекращения огня между правительственными силами и вооруженной оппозицией, - подчеркнул Путин.

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