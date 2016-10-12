Путин назвал США ответственными за ситуацию в Сирии

За нынешнюю ситуацию в Сирии и регионе в целом ответственность несут, в первую очередь, США и их союзники. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью французскому телеканалу TF.

Глава государства назвал обвинения в адрес России политической риторикой, которая не учитывает реальное положение вещей, сообщает РИА Новости.

«Я глубоко убежден, что в ситуации, которая сложилась в регионе в целом и в Сирии в частности, ответственность несут, прежде всего, наши западные партнеры, и, в первую очередь, США и их союзники. Давайте, вспомним, как взахлеб все поддерживали "арабскую весну"? Ну, и где этот оптимизм? Чем это все закончилось?» — сказал президент России.

Между тем, сегодня стало известно, что спецслужбы США и Саудовской Аравии договорились о предоставлении боевикам "Исламского государства" (запрещено в России) возможности безопасного выхода из иракского Мосула. Силы коалиции готовят штурм этого города.

Такой ход может быть использован демократами в Белом доме для укрепления своих позиций накануне президентских выборов в США и еще более усложнит ситуацию в регионе.