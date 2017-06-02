Путин назвал отношения РФ и США худшими со времен холодной войны

Президент РФ Владимир Путин назвал отношения, сложившиеся с США, худшими со времен холодной войны. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании «Бизнес-диалог Россия — США» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, фундамент взаимного сотрудничества, формировавшийся на протяжении предыдущих десятилетий, был полностью разрушен.

При этом он отметил, что Россия и США поддерживают поддерживать диалог в рамках ООН, в G20, а также в других организациях, подчеркнув, что российские власти настроены содействовать двусторонним деловым проектам с США.

«Наше экономическое взаимодействие с США сбалансированно, диверсифицированно и технологически насыщенно. Вот то, что есть, в целом находится в хорошем состоянии», — цитирует «РИА Новости» слова Путина.

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