Путин назвал оборону основной статьей экономии

Отвечая на вопрос о реализации «майских указов» и приватизации «Роснефти», президент России отметил, что власти исходят из консервативных установок в вопросе бюджета – 40 долларов за баррель нефти.

Путин отметил, что расходная часть бюджета будет сокращаться - 15,8-16,1 триллиона рублей.

Президент пояснил, что все средства заложены для исполнения социальных обязательств, в том числе «майских указов».

Основной статей экономии бюджетных средств Путин назвал раздел «Национальная оборона», но при этом подчеркнул, что обороноспособность России не пострадает.

Коснувшись приватизации «Роснефти» глава государства заверил, что средства за нее уже полностью перечислены в бюджет.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Путин назвал нецелесообразными досрочные выборы президента РФ в 2017 году

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО