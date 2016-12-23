Путин назвал оборону основной статьей экономии
Отвечая на вопрос о реализации «майских указов» и приватизации «Роснефти», президент России отметил, что власти исходят из консервативных установок в вопросе бюджета – 40 долларов за баррель нефти.
Путин отметил, что расходная часть бюджета будет сокращаться - 15,8-16,1 триллиона рублей.
Президент пояснил, что все средства заложены для исполнения социальных обязательств, в том числе «майских указов».
Основной статей экономии бюджетных средств Путин назвал раздел «Национальная оборона», но при этом подчеркнул, что обороноспособность России не пострадает.
Коснувшись приватизации «Роснефти» глава государства заверил, что средства за нее уже полностью перечислены в бюджет.
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