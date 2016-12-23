Путин назвал «нормандский формат» переговоров по Донбассу единственно возможным

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры в «нормандском формате» по Донбассу в последнее время малоэффективны, но это единственный канал связи, и его необходимо сохранить.

Глава государства считает, что переговоры в «нормандском формате» следует продолжать.

Путин также поддержал введение безвизового режима между Украиной и ЕС и выступил за то, чтобы вслед за этим украинским гражданам позволили получать право на работу.

- Визовый режим - это пережиток «холодной войны», - подчеркнул Путин.