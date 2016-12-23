Путин назвал нецелесообразными досрочные выборы президента РФ в 2017 году
На итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции зарубежный журналист спросил у президента РФ Владимира Путина, возможно ли проведение в 2017 году досрочное проведение президентских выборов.
- В какой стране, - спросил российский лидер, вызвав смех в зале.
- В России, ответил журналист.
- Тогда отвечу так: возможно, но нецелесообразно.
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