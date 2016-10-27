Путин назвал истерией слова о вмешательстве Москвы в американские выборы
Президент России Владимир Путин назвал истерией разговоры о том, что Россия вмешивается в американские выборы. При этом глава государства отметил, что перед США стоит много проблем - от колоссального госдолга до полицейского произвола.
"К числу мифических, придуманных проблем относится и развернутая истерия - по- другому я не могу сказать - по поводу влияния России на ход нынешних выборов американского президента", - заявил Путин.
По мнению Путина, выборы на Западе перестают быть инструментом перемен, сводятся к борьбе компроматов, а программы кандидатов скроены по одним лекалам, сообщает ТАСС.
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