Путин назвал истерией слова о вмешательстве Москвы в американские выборы

Президент России Владимир Путин назвал истерией разговоры о том, что Россия вмешивается в американские выборы. При этом глава государства отметил, что перед США стоит много проблем - от колоссального госдолга до полицейского произвола.

"К числу мифических, придуманных проблем относится и развернутая истерия - по- другому я не могу сказать - по поводу влияния России на ход нынешних выборов американского президента", - заявил Путин.

По мнению Путина, выборы на Западе перестают быть инструментом перемен, сводятся к борьбе компроматов, а программы кандидатов скроены по одним лекалам, сообщает ТАСС.