Путин назвал идиотским запрет членам Конституционного суда РФ на въезд в Литву

На встрече представителей Конституционного суда РФ с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КС Валерий Зорькин пожаловался главе государства на то, что члены Конституционного суда тоже попадают под западные санкции.

- Вдруг прибалтийское государство Литва, которое является нынче депозитарием Всемирной конференции – раз в три года она собирается – Всемирная конференция судов, прислала нам депешу о том, что судьи Конституционного суда представляют собой угрозу для безопасности Литовской Республики. Наши судьи Конституционного суда, - цитирует Зорькина «Интерфакс».

- Что послужило поводом для такого просто идиотского вывода? – поинтересовался глава государства.

Зорькин пояснил, что поводом послужило решение Конституционного суда по Крыму. В Литве считают, что КС России нарушил неприкосновенность целостности Украины и принял неправильное решение.

- Очень странно, иногда складывается впечатление, что люди свалились с другой планеты, - прокомментировал этот ответ Путин.