Путин назвал достаточными основания для отстранения Улюкаева от должности

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что получил достаточно информации, для того чтобы отстранить министра экономического развития Алексея Улюкаева от занимаемой должности.

- Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия, - подчеркнул Путин.

В то же время глава государства еще раз подчеркнул, что степень вины чиновника, подозреваемого в получении взятки в особо крупных размерах, определит суд.