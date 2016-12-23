Путин назвал достаточными основания для отстранения Улюкаева от должности
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что получил достаточно информации, для того чтобы отстранить министра экономического развития Алексея Улюкаева от занимаемой должности.
- Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия, - подчеркнул Путин.
В то же время глава государства еще раз подчеркнул, что степень вины чиновника, подозреваемого в получении взятки в особо крупных размерах, определит суд.
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