Путин назвал число воюющих в Сирии выходцев из РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии на стороне террористов воюют тысячи боевиков – выходцев из РФ и стран СНГ.
«По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до четырех тысяч примерно из России и тысяч пять - из республик бывшего Советского союза», - цитирует главу государства ТАСС.
Путин отметил, что задача России состоит в сохранении в Сирии законной власти и уничтожении «террористической заразы».
При этом он подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться во внутренние дела ближневосточного государства. Президент отметил, что для разрешения конфликта в САР и сохранения территориальной целостности страны важно отсутствие вмешательства извне.
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