Путин назвал абсурдом газовую зависимость партнеров от России

Выступая перед рабочими ООО «Этерно» в Челябинске, президент РФ Владимир Путин назвал абсурдом заявления некоторых политиков о том, что страны, покупающие у России газ, попадают в зависимость от Москвы.

- Есть такая совершенно не имеющая под собой оснований идейка о том, что те, кто покупает наш газ, попадают в зависимость от России. Это глупый абсолютно, никчемный аргумент, потому что это взаимная зависимость, - цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, Россия может обеспечить газом и себя, и всех своих партнеров, о чем свидетельствуют рекордные поставки газа за рубеж в 2016 году.

- Мы в состоянии обеспечить и себя, и даже растущие потребности российской экономики, и наших контрагентов. Вот сейчас, об этом мало кто знает, об этом публично не говорят, «Газпром» поставляет в Европу столько газа, сколько никогда не поставляла ни Россия, ни Советский Союз, - подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул также, что несмотря на активный протест Польши, проект «Северный поток-2» будет реализован, поскольку ни один партнер России от участия в проекте не отказался.