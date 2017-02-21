Путин назначил нового посла в Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Козлова новым послом России в Саудовской Аравии, говорится в сообщении на официальном портале МИД РФ.

Согласно подписанному президентом указу, Козлов сменит на этом посту Олега Озерова.

Согласно документу, Козлов буде совмещать должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Саудовской Аравии и постпреда России при OIC.

Сергей Козлов начал с 2002 по 2005 являлся советником-посланника РФ в Саудовской Аравии. С 2008 по 2010 годы Козлов занимал должность руководителя российской дипмиссии в Рамалле, сообщает Oane.ws.