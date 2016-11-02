Путин назначил Михаила Фрадкова главой концерна «Алмаз-Антей»

На встрече президента РФ Владимира Путина с главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и бывшим главой внешней разведки Михаилом Фрадковым принято решение о назначении Фрадкова на должность председателя совета директоров концерна «Алмаз-Антей» и Российского института стратегических исследований.

- Мы договаривались, что вы возглавите наблюдательный совет РЖД, но Сергей Викторович Чемезов обратился с просьбой к вам и на меня вышел с тем, чтобы использовать вас в «Алмаз-Антее». Это предприятие оборонного комплекса, и здесь ваша работа не только в качестве председателя правительства, но и в качестве руководителя внешней разведки была бы кстати, — цитирует РИА «Новости» обращение Путина к Фрадкову.

Получив согласие, глава государства также поручил Фрадкову возглавить Российский институт стратегических исследований, уточнив, что нужно построить работу таким образом, чтобы изыскания «этого учреждения ложились бы в основу деятельности государственных органов, доходили бы до средств массовой информации, до общественности».

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