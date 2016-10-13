Путин назначил командующих округами Национальной гвардии

Ряд генералов назначен на должности командующих округами и руководителями главных управлений войск Национальной гвардии.

Так, командующим Центральным округом войск Национальной гвардии назначен генерал-лейтенант Павел Дашков, Восточным округом - генерал-лейтенант Игорь Груднов, Сибирским округом – генерал-лейтенант Виктор Стригунов, Уральским округом – генерал-лейтенант Игорь Голлоев, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Командующим Приволжским округом войск Национальной гвардии РФ стал генерал-лейтенант Александр Порядин, Северо-Кавказским округом – генерал-лейтенант Евгений Зубарев, Северо-Западным – генерал-лейтенант Сергей Захаркин.

Руководителем аппарата директора Росгвардии, начальником Главного организационного управления назначен полковник Марат Султанов, а генерал-лейтенант Юрий Бабкин стал начальником Главного управления подготовки войск Национальной гвардии.

Генерал-майор Александр Беляков возглавил Главное управление связи Росгвардии, генерал-лейтенант Владимир Подрезов стал первым заместителем начальника Главного штаба Росгвардии, генерал-лейтенант Евгений Фуженко – начальником Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии.

Генерал-майор Валерий Ходаков назначен начальником Главного управления охраны объектов Росгвардии, генерал-лейтенант Александр Афиногентов – начальником Главного управления авиации Росгвардии.

Ранее в Росгвардии были назначены руководители территориальных органов войск, которые предназначены для обеспечения служебно-боевой деятельности подразделений ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.