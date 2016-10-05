Путин назначил Алексея Лихачева директором госкорпорации Росатом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Лихачева директором государственной корпорации Росатом.

Соответствующий документ опубликован на официальной сайте Кремля.

Лихачев ранее занимал должность первого заместителя министра экономического развития РФ, работал в МЭР с 2007 года.

Ранее сообщалось, что глава государства своим указом освободил от должности директора государственной корпорации Росатом Сергея Кириенко в связи с назначением его на должность заместителя главы администрации президента РФ.