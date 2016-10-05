Путин назначил Алексея Лихачева директором госкорпорации Росатом
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Лихачева директором государственной корпорации Росатом.
Соответствующий документ опубликован на официальной сайте Кремля.
Лихачев ранее занимал должность первого заместителя министра экономического развития РФ, работал в МЭР с 2007 года.
Ранее сообщалось, что глава государства своим указом освободил от должности директора государственной корпорации Росатом Сергея Кириенко в связи с назначением его на должность заместителя главы администрации президента РФ.
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