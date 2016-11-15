Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Сирии и согласовали график встреч
В телефонном разговоре между президентами РФ и Казахстана Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым стороны обсудили ситуацию в Сирии и согласовали график предстоящих двусторонних контактов.
«Обсуждены ключевые проблемы международной повестки дня, в том числе ситуация в Сирии. Президент Казахстана также рассказал о своем недавнем визите в Японию», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Сообщается также, что беседа состоялась по инициативе президента Казахстана.
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