Путин и Назарбаев обсудили ситуацию в Сирии и согласовали график встреч

В телефонном разговоре между президентами РФ и Казахстана Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым стороны обсудили ситуацию в Сирии и согласовали график предстоящих двусторонних контактов.

«Обсуждены ключевые проблемы международной повестки дня, в том числе ситуация в Сирии. Президент Казахстана также рассказал о своем недавнем визите в Японию», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Сообщается также, что беседа состоялась по инициативе президента Казахстана.