Путин напомнил студенту слова песни про космос и спел вместе с ним

Во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным студент МГУ решил исполнить под гитару песню «14 минут до старта», но от волнения забыл слова.

Главе государства пришлось напомнить молодому человеку текст и самому спеть пару куплетов, - сообщает RT.

Ранее сообщалось, что Путин принимал участие в заседании попечительского совета Московского государственного университета, а затем общался со студентами МГУ, который ректор вуза Виктор Садовничий назвал «кузницей олигархов».