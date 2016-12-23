Путин напомнил о причинах авиакатастрофы самолета президента Польши Качинского

Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша не должна нагнетать ситуацию в связи с авиакатастрофой самолета президента страны под Смоленском.

- Пока расследование по катастрофе польского самолета не закончено, его обломки передать нельзя, - подчеркнул Путин, отвечая на соответствующий вопрос польского журналиста.

Глава государства рассказал, что лично слушал расшифровку разговора пилота с человеком, который вошел в кабину и передал приказ президента Качиньского идти на посадку.

- Летчик ему отвечает, что не может посадить машину, а человек, не помню его фамилию, она в отчете указана, все равно требует идти на посадку. Там же все ясно, зачем разводить спекуляции на трагедии, использовать ее для нагнетания антироссийских настроений, - отметил Путин.

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