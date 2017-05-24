Путин напомнил об индексации зарплат «неуказным» бюджетникам

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения индексации зарплат тем категориям бюджетников, которые не попали под действие майских указов.

По словам главы государства, у целого ряда категорий работников бюджетной сферы зарплата не повышалась в течение нескольких лет.

«В этой связи предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы, их еще называют «неуказными» категориями бюджетников, безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов», - цитирует Путина «Интерфакс».

Президент попросил кабмин проработать варианты индексации и представить соответствующие предложения. Глава государства порекомендовал не затягивать решение данного вопроса.

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