Путин напомнил об индексации зарплат «неуказным» бюджетникам
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения индексации зарплат тем категориям бюджетников, которые не попали под действие майских указов.
По словам главы государства, у целого ряда категорий работников бюджетной сферы зарплата не повышалась в течение нескольких лет.
«В этой связи предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы, их еще называют «неуказными» категориями бюджетников, безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов», - цитирует Путина «Интерфакс».
Президент попросил кабмин проработать варианты индексации и представить соответствующие предложения. Глава государства порекомендовал не затягивать решение данного вопроса.
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