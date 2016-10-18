Путин намерен принять участие в саммите «нормандской четверки» в Берлине

Президент России Владимир Путин, скорее всего, примет участие в саммите лидеров «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция и Украина).

Встреча состоится в Берлине 19 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Москве.

- Президент Путин примет участие во встрече в Берлине, - сказал источник.

Официального подтверждения указанной информации пока нет.

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