Путин намерен принять участие в саммите «нормандской четверки» в Берлине
Президент России Владимир Путин, скорее всего, примет участие в саммите лидеров «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция и Украина).
Встреча состоится в Берлине 19 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Москве.
- Президент Путин примет участие во встрече в Берлине, - сказал источник.
Официального подтверждения указанной информации пока нет.
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