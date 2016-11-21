Путин может выступить с Посланием Федеральному собранию 1 декабря

Выступление президента РФ Владимира Путина с традиционным Посланием Федеральному собранию может состояться 1 декабря.

Об этом РИА «Новости» сообщил источник в парламенте.

- Появилась информация, что это может произойти 1 декабря, — сказал собеседник агентства.

Эту же информацию агентству подтвердили и источники в Государственной думе, которые также обозначили в качестве предполагаемой даты выступления главы государства 1 декабря.

Ранее руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Послание Федеральному собранию состоится «совсем скоро», но при этом отказался указать точную дату.