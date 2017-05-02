Путин и Меркель не увидели необходимости в новом соглашении по Украине

Президент России Владимир Путин считает, что нет необходимости в обсуждении нового соглашения по урегулированию ситуации на Украине, пока не выполнены уже существующие договоренности.

«Ничего другого альтернативного мы придумать не можем и не должны ничего придумывать, кроме нормандского формата и минских договоренностей, поскольку нельзя строить новых планов, не добившись элементарных результатов по тому, что мы наметили в предыдущие годы», - цитирует главу государства РИА «Новости».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась с российским лидером. «Я не считаю целесообразным заключение нового соглашения», - приводит «Интерфакс» ее высказывание в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.

Она подчеркнула, что о минских договоренностях забывать нельзя, поскольку они еще не реализованы, и не следует переходить к заключению нового соглашения.