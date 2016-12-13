Путин и Меркель обсудили поставки газа в Европу через территорию Украины

В телефонной беседе между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель стороны обсудили выполнение Минских договоренностей, а также поставки российского газа европейским пользователям через территорию Украины.

«Лидеры продолжили обсуждение ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Владимир Путин вновь выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договоренностей о закупках газа из России в нынешнем зимнем сезоне, что создает угрозу транзиту в Европу», — цитирует РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Кремля.

Глава государства также проинформировал Меркель о действиях России по борьбе с терроризмом и о масштабной гуманитарной помощи в Сирии.

«В контексте проблемы мирного урегулирования внутриукраинского конфликта отмечена необходимость активизации усилий по всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года», — говорится в сообщении.

Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что прежде всего требуется прекращение киевскими силовиками провокационных обстрелов населенных пунктов Донбасса, снятие социально-экономической блокады региона и налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

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