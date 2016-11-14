Путин и Меркель обсудили проблему транзита российского газа через Украину

В состоявшемся 14 ноября телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обстоятельно обсудили проблему транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины.

«Путин обратил внимание на то, что в связи с прогнозируемой синоптиками холодной зимой могут возрасти риски несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу в соответствии с действующими контрактами», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Стороны договорились, что в связи с этим будут проведены контакты по линии Еврокомиссии, руководства Министерства энергетики России и «Газпрома».

Путин и Меркель также выразили обеспокоенность непрекращающимися нарушениями режима тишина в Донбассе.