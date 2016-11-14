Путин и Меркель обсудили проблему транзита российского газа через Украину
В состоявшемся 14 ноября телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обстоятельно обсудили проблему транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины.
«Путин обратил внимание на то, что в связи с прогнозируемой синоптиками холодной зимой могут возрасти риски несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу в соответствии с действующими контрактами», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.
Стороны договорились, что в связи с этим будут проведены контакты по линии Еврокомиссии, руководства Министерства энергетики России и «Газпрома».
Путин и Меркель также выразили обеспокоенность непрекращающимися нарушениями режима тишина в Донбассе.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии