Путин и Медведев встретят Новый в кругу родных

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев будут встречать Новый год дома в кругу родных и близких. В новогодние каникулы Медведев в свободное время будет кататься на лыжах в Сочи.

5 января премьер проведет в курортном городе рабочее совещание по олимпийскому наследию. По словам председателя правительства, Новый год для него уже много лет исключительно семейный праздник.

"Дома буду отмечать. Ничего, так сказать, выдающегося. Та пора, когда я на Новый год старался куда-то, что называется, уехать, или компанию какую-то созвать, она уже давно завершилась. Новый год – семейный праздник", — сказал премьер.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал журналистам, что Владимир Путин свое новогоднее поздравление будет смотреть дома по телевизору, а новогодний стол президента, согласно его предпочтениям, будет довольно скромным, напоминает РИА Новости.