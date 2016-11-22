Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с 70-летним юбилеем

Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с 70-летним юбилеем в храме Христа Спасителя поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

- С юбилеем, здоровья вам хорошего и успехов в служении всей пастве вашей и всему русскому народу, - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства вручил предстоятелю Русской православной церкви панно «Свято-Троицкая Сергиева Лавра». Панно выполнено из 3570 янтарных элементов в технике «Ковровая мозаика», автор работы – калининградский художник Игорь Исаев.

В свою очередь Медведев преподнес патриарху в подарок пейзаж художника Николая Барченкова «Уголок Загорска».