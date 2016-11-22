Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с 70-летним юбилеем
Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с 70-летним юбилеем в храме Христа Спасителя поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
- С юбилеем, здоровья вам хорошего и успехов в служении всей пастве вашей и всему русскому народу, - цитирует Путина ТАСС.
Глава государства вручил предстоятелю Русской православной церкви панно «Свято-Троицкая Сергиева Лавра». Панно выполнено из 3570 янтарных элементов в технике «Ковровая мозаика», автор работы – калининградский художник Игорь Исаев.
В свою очередь Медведев преподнес патриарху в подарок пейзаж художника Николая Барченкова «Уголок Загорска».
Следующая новость Музыканта группы «Чиж» Сергея Чигракова выписали из больницы
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии